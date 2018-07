Seleção masculina de handebol viaja para o Mundial

SÃO PAULO - A seleção brasileira masculina de handebol espera apenas o Réveillon para viajar rumo ao Mundial da categoria. O embarque será na próxima quarta-feira, rumo a Madrid, onde a equipe jogará um torneio amistoso. Também na Espanha, uma semana depois, no dia 11, começa o Mundial.

Na capital espanhola, a seleção enfrenta os donos da casa, Chile e Japão em um torneio amistoso. De lá, o time do técnico Jordi Ribera segue para Granollers, na Catalunha, onde joga a primeira fase do Mundial. O Brasil está no grupo A, junto com França, Argentina, Tunísia, Montenegro e Alemanha.

Nem o período de festas de fim de ano diminuiu o ritmo de treinamentos da seleção masculina visando o Mundial. "Esta semana foi importante para trabalharmos os detalhes, colocar as ideias que temos em prática. Fizemos treinamentos mais curtos e mais intensos, levando em conta que a maioria dos jogadores está no final da temporada e eles estão treinando há 11 meses", contou Jordi Ribera.

O ponta Fábio Chiuffa destaca a intensidade dos treinamentos feitos até aqui, que incluíram dois jogos amistosos contra a Coreia do Sul, ambos com vitória do Brasil. "Isso tudo está ajudando a somar na nossa preparação. Esta última fase está sendo importante para ''colocarmos os pingos nos Is'', acertar tudo o que a gente errou. Foi bastante intensa", comentou o jogador.