Seleção masculina de polo aquático do Brasil perde e fecha Mundial em 12º lugar

A seleção brasileira masculina de polo aquático encerrou a sua participação no Mundial de Esportes Aquáticos, que está sendo realizado em Budapeste, na 12ª colocação. Nesta quinta-feira, pelo torneio de consolação, a equipe perdeu o jogo que valia o 11º lugar por 9 a 5 para o Casaquistão.

Para o revés brasileiro, acabou pesando o desempenho ruim no primeiro dos quatro períodos, pois o Casaquistão abriu 3 a 0 no começo e o terminou vencendo por 4 a 1. A equipe até tentou reagir e, com dois gols seguidos no início do último período, diminuiu a sua desvantagem para 7 a 5. Depois, porém, acabou sucumbindo por 9 a 5.

Guzinho foi o artilheiro do Brasil com dois gols. Guilherme Almeida, Heitor Carrulo e Anderson Cruz fizeram os outros gols da seleção. Murat Shakenov e Rustam Ukumanov se destacaram no triunfo dos casaques, com dois gols cada.

O Brasil foi ao Mundial em Budapeste com uma equipe bastante renovada, com apenas três remanescentes da seleção que participou dos Jogos Olímpicos do Rio. A equipe conquistou apenas uma vitória, na sua estreia, exatamente diante do Casaquistão. Depois, foram quatro derrotas, para Montenegro, Austrália, Japão e agora o Casaquistão, além de um empata com o Canadá.