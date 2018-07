Seleção masculina de vôlei exalta virada em estreia na temporada Apesar do susto no início da partida, os jogadores da seleção brasileira masculina de vôlei deixaram o ginásio Tancredo Neves, em Montes Claros (MG), satisfeitos com a estreia da equipe na temporada 2016. Os comandados do técnico Bernardinho venceram, de virada, a Eslovênia, atual vice-campeã europeia, por 3 sets a 1, com parciais de 21/25, 25/18, 25/22 e 25/11.