Seleção masculina de vôlei minimiza jogo na madrugada

O horário, porém, parece não ter incomodado os brasileiros. Lucarelli, um dos titulares do time comandado pelo técnico Bernardinho, minimizou o início tardio do jogo. "Foi a primeira vez na minha vida que joguei neste horário e a adrenalina do jogo é exatamente a mesma. A programação do dia mudou um pouco, mas, na hora do jogo, não muda muito, não tem como sentir sono", afirmou o ponteiro, após a vitória brasileira por 3 sets a 1.

De acordo com a tabela divulgada na semana passada, o Brasil fará a maioria das suas partidas nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro à noite, no último horário, às 22h35. A exceção é a estreia, no dia 7 de agosto, às 11h35. Situação semelhante acontecerá com a seleção feminina de vôlei.

De fato, o horário parece não ter atrapalhado Lucarelli, um dos melhores brasileiros em quadra. Ele foi o responsável por 17 pontos. Aos 34 anos, ele diz contar com o apoio dos companheiros para ser titular também na Olimpíada.

"Todo o grupo me passa muita confiança, então fica um pouco mais fácil para colocar em quadra na hora do jogo tudo que treinamos. Fico feliz de poder corresponder a expectativa", comentou.