Seleção masculina derrota o Chile e conquista o título do Pan de handebol De olho na disputa dos Jogos Olímpicos do Rio, em agosto, a seleção brasileira masculina de handebol conquistou neste domingo o título do Pan-Americano, realizado na Argentina, ao derrotar o Chile por 28 a 24 (15 a 12 no primeiro tempo), na quadra montada no espaço Tecnópolis, em Buenos Aires. Assim, a equipe treinada pelo técnico espanhol Jordi Ribera é agora tricampeã do torneio e está classificada ao Mundial de 2017, que será na França.