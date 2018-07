Seleção masculina perde para a Polônia e se complica na Liga

Bastava uma vitória para a classificação, mas a seleção masculina sucumbiu novamente diante da Polônia. Além da terceira derrota em quatro jogos contra os rivais, o Brasil perdeu a oportunidade de se classificar à fase final da Liga Mundial como líder do Grupo B. No jogo realizado ontem, na Finlândia, os poloneses venceram por 3 sets a 1 (22/25, 23/25, 25/21 e 22/25).

Agora, o técnico Bernardinho e seus jogadores entram em compasso de espera para saber se a equipe ficará com a última vaga que resta na competição, aquela destinada ao segundo melhor colocado geral do torneio.

Essa definição, entretanto, só virá no dia 1.º de julho. O Grupo B era o mais adiantado da Liga. As outras chaves disputaram, até ontem, apenas a segunda semana da competição - faltam, portanto, mais duas rodadas.

"Nós ainda temos uma chance de chegar às finais, mas não acho que temos que pensar nisso agora", disse o técnico Bernardinho. "Vamos começar a treinar para a Olimpíada."

A espera do Brasil também causará um problema logístico. A seleção só saberá, no dia 1.º, se viaja ou não para Sofia, na Bulgária, onde a fase final será disputada. E os jogos já começam no dia 4 de julho.

Mas Bernardinho também tem motivos para respirar aliviado. O oposto Leandro Vissotto mostrou estar recuperado - ele só estreou na Liga Mundial na sexta-feira. O jogador, que passou por um cateterismo em abril, jogou os quatro sets (foi titular nos dois últimos) e se destacou como o maior pontuador da equipe, com 19 acertos. "Tivemos problemas com contusões, mas isso está sendo resolvido."