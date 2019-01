Seleção masculina perde para Alemanha e sofre 2ª derrota no Mundial de Handebol

Após dar trabalho para a atual bicampeã França na sua estreia no Mundial Masculino de Handebol, na sexta-feira, a seleção brasileira não ofereceu a mesma resistência para uma das anfitriãs do torneio. Em Berlim, a equipe nacional perdeu pela segunda vez no Grupo A ao ser batida neste sábado pela Alemanha por 34 a 21.

No primeiro tempo do confronto, o Brasil sofreu com a marcação alemã e também com a eficiência dos adversários no ataque, o que levou a equipe da casa a ir ao intervalo em vantagem de 15 a 8. Os dois times finalizaram o mesmo número de vezes no primeiro tempo - 23 -, mas a Alemanha teve aproveitamento bem superior, ainda que a seleção tenha esboçado uma reação nos cinco minutos finais, quando marcou três gols e levou apenas um.

No segundo tempo, o Brasil equilibrou o jogo, mas não teve forças para diminuir a desvantagem. E qualquer chance de reação se encerrou a cinco minutos do fim, quando Haniel Lângaro foi desqualificado, o que foi muito bem aproveitado pelos alemães, que aproveitaram para ampliar a vantagem, fechando o jogo com o placar de 34 a 21.

O ponta esquerda alemão Uwe Gensheimer foi destaque da partida deste sábado ao marcar dez gols. E Jose Toledo foi o artilheiro do Brasil, com cinco gols, um a mais do que Raul Nantes.

Nos outros jogos deste sábado pelo Grupo A do Mundial, a Rússia derrotou a seleção unificada das Coreias por 34 a 27, enquanto a França bateu a Sérvia por 32 a 21. Com duas vitórias e quatro pontos, alemães e franceses lideram a chave com quatro pontos. A Rússia está com três e a Sérvia soma um. O Brasil e as Coreias ainda não pontuaram. O próximo compromisso da seleção brasileira será na segunda-feira, diante da Sérvia.

OUTROS RESULTADOS

Também neste sábado, Noruega e Dinamarca triunfaram pela segunda vez no Grupo C ao passarem por Arábia Saudita (40 a 21) e Tunísia (36 a 22), respectivamente. No outro jogo da chave, o Chile derrotou a Áustria por 32 a 24.