Seleção masculina supera a Sérvia e vence a primeira no Mundial de Handebol

A seleção brasileira conquistou uma importante vitória nesta segunda-feira no Mundial Masculino de Handebol, que está sendo realizado na Alemanha e na Dinamarca. Após cair nas duas partidas anteriores no Grupo A, a equipe superou a Sérvia por 24 a 22, em Berlim, na abertura da terceira rodada da chave.

Em seus compromissos anteriores, o Brasil havia perdido para a França, por 24 a 22, e a Alemanha, por 34 a 21, duas seleções consideradas candidatas ao título mundial. Mas nesta segunda-feira conseguiu superar a Sérvia, se mantendo vivo na briga por uma vaga na próxima fase da competição.

O regulamento do Mundial aponta que as três melhores seleções de cada chave avançam à segunda etapa do torneio. Assim, o Brasil vai para os seus últimos dois jogos na fase de grupos, contra Rússia, na terça-feira, e o time unificado das Coreias, na quinta, com possibilidade de passar de fase.

Contra um adversário que acumulava um empate, com a Rússia, e uma derrota, para a França, a seleção brasileira fez um ótimo primeiro tempo, nesta sexta-feira, indo ao intervalo em vantagem 14 a 11 no placar. Na segunda parte do duelo, a Sérvia se aproximou no placar. Mas o Brasil conseguiu assegurar o seu triunfo, por 24 a 22.

José Toledo foi o artilheiro da seleção na partida, com cinco gols marcados em oito finalizações. Felipe Borges, Fabio Chiuffa e Haniel Lângaro fizeram quatro cada. Já Thiagus Petrus foi eleito o MVP da partida. Pela Sérvia, Mijajlo Marsenic e Bogdan Radivojevic marcaram cinco gols cada.