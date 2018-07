Seleção mexe no futebol de domingo

SÃO PAULO - A classificação da seleção brasileira para as quartas de final da Copa América causou alterações em partidas do Campeonato Brasileiro marcadas para o domingo. O Brasil vai jogar contra o Paraguai às 16 horas, o que forçou a alteração de datas e horários de quatro confrontos.

Os jogos Palmeiras x Flamengo, no Pacaembu, Botafogo x Corinthians, no Engenhão, e Figueirense x Grêmio, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, que ocorreriam no domingo, foram para quarta-feira, ainda sem horário definido - vai depender da passagem ou não da seleção para as semifinais da Copa América.

O Ceará vai receber o América-MG, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, em horário diferente no domingo. A partida estava marcada para as 16 horas, mas agora vai ocorrer às 18h30, após o jogo da seleção.

As partidas entre Internacional e São Paulo, no Beira-Rio, e Cruzeiro e Bahia, na Arena do Jacaré, foram mantidas para o domingo, sem qualquer mudança de horário. Ambas começarão conforme o previsto, às 18h30.

As mudanças visam a atender os interesses das emissoras de televisão que detêm os direitos de transmissão de ambas as competições.

Mesmo com a transmissão dos jogos da seleção brasileira para todo o Brasil, a Rede Globo, o SporTV e os canais PFC pretendem transmitir partidas do Campeonato Brasileiro no fim de semana e na quarta-feira sem o choque de horários.

Não haverá, no entanto, a habitual transmissão de confrontos válidos pelo Campeonato Brasileiro na TV aberta neste fim de semana.