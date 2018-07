Seleção muda no campo e no grito

LOS CARDALES - Maicon e Robinho ganharam no campo, mas também "no grito", a posição de titular na seleção brasileira. Mas o lateral-direito e o atacante, que voltaram ao time contra o Equador e não devem mais sair enquanto o Brasil estiver na Copa América, deixaram claro no período em que foram reservas que o banco lhes incomodou, e bastante.

Embora tenham adotado o discurso de que "o que importa é o grupo", os dois não encamparam a ideia na prática.

Robinho, reserva por apenas uma partida, contra o Paraguai, oscilou seu estado de espírito de acordo com sua condição no time. Enquanto titular, o jogador do Milan esbanjava sorrisos e brincadeiras. Chegou até a dar entrevistas dizendo que não se incomodaria se fosse colocado no banco. Porém, quando foi sacado da equipe - deu lugar a Jadson - ele não lidou tão bem assim com a nova condição.

Robinho ficou na reserva por menos de uma semana, mas nesse período evitou entrevistas e fechou a cara. Nos treinos, cessaram as brincadeiras e os abraços efusivos nos colegas. O jogador do Milan só voltou a sorrir em público quando Mano o recolocou no time titular - no mesmo treino em que ficou sabendo que jogaria, Robinho voltou a participar das brincadeiras com os colegas. Comandou um animado treino de cobranças de pênaltis, no estilo jogadores de linha contra goleiros.

A mudança de humor de Maicon ficou ainda mais clara na sexta, quando teve contato com a imprensa. O lateral só havia concedido uma entrevista, na véspera da estreia do Brasil. Àquela altura, na condição de reserva de Daniel Alves, as palavras e a sisudez do jogador da Inter de Milão explicitavam sua insatisfação com a reserva. "Não tenho muito o que falar. Sou reserva."

Nos treinos, Maicon também mantinha a cara sempre fechada e concentrado.

Na sexta, com um semblante bem mais relaxado, Maicon falou sobre sua nova condição, depois de recuperar a titularidade na seleção brasileira. Foi como se ele tivesse acabado de começar a trabalhar com Mano.

"Sempre jogar é bom e todo jogador quer isso. A era Dunga, para mim, foi boa e espero que a era Mano também seja."

Para Maicon, o fato de Daniel Alves ter tido uma temporada no Barcelona melhor que a dele na Inter não era o suficiente para ele ser o reserva do colega. "O que você faz na seleção é levado mais em consideração do que você fez no seu clube."

O lateral relembrou que não aceitou ser convocado por Mano na chamada para o primeiro amistoso do time com o treinador. "Ser reserva não me surpreendeu nada. Cada treinador tem a sua filosofia de trabalho. Respeito o Mano e respeitei até hoje. Ele optou pelo Daniel. eu optei por descansar naquele amistoso contra os EUA por que precisava de um descanso."

