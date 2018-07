Seleção neozelandesa de rúgbi cria evento para alunos em SP

A seleção feminina de rúgbi da Nova Zelândia, que se prepara para disputar a segunda etapa do Circuito Mundial Feminino de Sevens, participou do lançamento do programa "+Esporte +Valores" do Instituto ALMA Rugby, na Escola da Comunidade, do Colégio Visconde de Porto Seguro, em São Paulo.

Trata-se de um evento que vai atender até 40 jovens de até 18 anos e tem como missão ensinar o esporte e incentivar os alunos a utilizarem dentro e fora de campo os valores de disciplina e trabalho em equipe do rúgbi.

“Acreditamos firmemente que, por meio da prática esportiva, os jovens podem aprender importantes valores de cidadania, que poderão contribuir de forma decisiva na sua vida. Desta forma, estaremos contribuindo para fazer deles verdadeiros cidadãos”, afirma Paride Della Rosa, CEO da AIG no Brasil, patrocinadora dos times neozelandeses de rúgbi.

O Super Desafio BRA é a etapa brasileira da Série Mundial de Sevens, competição realizada em seis etapas ao redor do mundo. A primeira etapa do Circuito foi realizada em Dubai.

A Nova Zelândia é a grande favorita para a conquista da Série Mundial e é considerada a melhor seleção do mundo pela tradição e pelos constantes títulos. Os jogos serão realizados entre os dias 7 e 8 de fevereiro, na Arena Barueri. O Brasil está no grupo B, que também conta com China, Fiji e Austrália. A favorita Nova Zelândia está no grupo A, com Estados Unidos, França e Espanha. Os quatro primeiros colocados garantem vaga nos Jogos Olímpicos do Rio 2016.