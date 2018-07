Seleção passa sufoco, mas vence a 2ª no Mundial A seleção feminina foi surpreendida pela República Checa e por pouco não perdeu ontem. Atrás duas vezes no placar, as brasileiras tiveram trabalho para levar o jogo para o tie-break. No fim, deu certo: a equipe ganhou a segunda partida por 3 a 2 (22/25, 25/22, 23/25, 25/20 e 15/9) e segue invicta no Mundial do Japão.