Seleção recebeu famílias no hotel após estreia vitoriosa

O ambiente de reclusão imposto aos jogadores da seleção brasileira durante o período de competições ganhou uma exceção no último sábado, quando a equipe venceu o Japão por 3 a 0, no Estádio Nacional de Brasília (Mané Garrincha), na partida de abertura da Copa das Confederações. Foi o que revelou neste domingo o zagueiro e capitão Thiago Silva.

Os jogadores da seleção tiveram liberação da comissão técnica para receber a visita de seus familiares no hotel onde a delegação se hospedou em Brasília. O encontro aconteceu durante a noite de sábado, após a estreia vitoriosa no torneio.

"Essa vitória deu um alívio muito grande e tirou muita pressão das nossas costas. Pudemos festejar com as nossas famílias, que nos visitaram no hotel, e relaxar. Conseguimos repor a energia após o jogo. Agora é seguir a trilha", afirmou Thiago Silva.

O regime de concentração da seleção brasileira é tradicionalmente rígido, tanto que a CBF instala os jogadores e a comissão técnica em hotéis com área restrita. Dessa vez, porém, o técnico Luiz Felipe Scolari resolveu relaxar o clima com a presença dos familiares.

Agora, de moral elevada após a vitória por 3 a 0 sobre do Japão, os jogadores da seleção brasileira viajam às 15 horas deste domingo para Fortaleza. Na capital do Ceará, a equipe vai enfrentar o México, na próxima quarta-feira, no Castelão, pela segunda rodada do Grupo A da Copa das Confederações.