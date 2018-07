Seleção renovada

A eleição da seleção brasileira de 2010 pelos 175 jornalistas participantes da Pesquisa Estado mostra que o processo de renovação do meio de campo para frente no time do técnico Mano Menezes é inevitável. Nenhum dos seis jogadores no sistema 4-4-2 adotado pelos votantes esteve na Copa da África do Sul. O único setor preservado e que lembra o utilizado por Dunga no Mundial é o defensivo.

Julio Cesar segue com moral apesar das falhas no jogo com a Holanda e fica com a camisa 1. Fruto, com certeza, de seus cinco títulos conquistados com a Internazionale de Milão na temporada. O zagueiro Lúcio vem da mesma forma.

Outro remanescente da Copa é o lateral-direito Daniel Alves, do Barcelona, outro que foi muito bem no seu clube.

Thiago Silva, do Milan, reserva de Juan na África, forma a dupla de zaga com Lúcio, ao receber 52,28% dos votos, o terceiro mais votado. Marcelo, do Real Madrid, ficou com a vaga na lateral-esquerda.

O meio de campo reúne três volantes com qualidade para distribuir o jogo: Elias, que trocou o Corinthians pelo Atlético de Madrid; Lucas, do Liverpool; e Hernanes, da Lazio. Eles têm a companhia de Paulo Henrique Ganso, que não teve seu prestígio abalado apesar da séria contusão no joelho, que o impediu de atuar no segundo semestre pelo Santos.

Mesmo assim o meia canhoto ostentou o primeiro lugar, com 83,42%, superando até Neymar (77,14%), seu companheiro de Vila Belmiro e destaque masculino do ano, que formou a dupla de ataque com Pato, do Milan.