Seleção se apresenta sem Neymar A seleção brasileira sub-20 começa hoje a se preparar para o Sul-Americano, que será disputado no Peru entre 16 de janeiro e 12 de fevereiro. O elenco, porém, não estará completo: dos 25 jogadores convocados pelo técnico Ney Franco, três só vão se apresentar no dia 26: Neymar, que ganhou folga, e os colorados Romário e Juan, que estão no Mundial de Clubes. O Sul-Americano dará duas vagas para a Olimpíada.