Seleção Sub-17 encara Argentina para ser líder

O técnico Alexandre Gallo tenta corrigir os problemas do time, que na última rodada ficou no 1 a 1 com a Venezuela. Ele comandou um coletivo na sexta-feira e corrigiu diversas vezes o posicionamento dos jogadores, principalmente no setor ofensivo.

Mais dois jogos completam a terceira rodada do hexagonal. Às 15h, a Venezuela enfrentará o Peru (lanterna, sem nenhum ponto ganho) e às 17h05, o Paraguai, quarto colocado com três pontos, encara o Uruguai, em quinto na classificação com apenas um ponto.

Os quatro primeiros classificados garantirão vaga no Mundial que será realizado nos Emirados Árabes Unidos entre os dias 17 de outubro e 8 de novembro.