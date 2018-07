Seleção sub-20 vence França, mas fica com vice em torneio na Coreia do Sul A seleção brasileira sub-20 derrotou a rival França por 2 a 1 na madrugada deste domingo, mas teve que se contentar com o vice-campeonato do Torneio de Suwon, disputado na Coreia do Sul. A equipe da casa conquistou o título, ao somar duas vitórias e um empate. Os brasileiros obtiveram dois empates e a vitória deste domingo.