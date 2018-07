Seleção tem manhã de descanso no hotel em Fortaleza

A delegação aproveitou a folga para descansar nas dependências do Hotel Marina Park, onde os jogadores estão totalmente isolados, sem contato com a torcida. O hotel não está reservado somente à seleção, mas os hóspedes que tentaram contato com os atletas não tiveram sucesso.

Após a folga da manhã, o grupo voltará ao trabalho nesta tarde, no Estádio Presidente Vargas. Na terça, o time de Felipão fará um treino de reconhecimento do gramado na Arena Castelão, também no período da tarde. Será o último trabalho antes da partida contra os mexicanos.

A torcida, que não poderá acompanhar o treino de terça, só terá contato com a seleção na quarta mesmo. Na Arena Castelão, o público poderá extravasar toda a euforia que tomou conta de Fortaleza nestes últimos dias. A prefeitura chegou a decretar feriado na quarta para facilitar o acesso dos torcedores ao local da partida.

As autoridades temem que a dificuldade no acesso ao estádio atrapalhe a chegada da torcida, como aconteceu na apresentação de Paul McCartney, no início de maio. Fãs esperaram por horas e sofreram com engarrafamentos e longas filas para entrar no show do ex-Beatle.