Seleção tem treino cancelado antes de ir para Salvador Depois de vencer o México por 2 a 0, na última quarta-feira, na Arena Castelão, em Fortaleza, e assegurar classificação antecipada para as semifinais da Copa das Confederações, o Brasil já começa a projetar o confronto que fará com a Itália, neste sábado, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador, que valerá a liderança do Grupo A do torneio.