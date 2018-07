Seleção uruguaia é convocada para Eliminatórias com Arrascaeta e sem Martín Silva

O jogador de 22 anos já teve oportunidades com a camisa da seleção, mas não era chamado desde a Copa América Centenário, em junho. Boas apresentações recentes com a camisa do Cruzeiro lhe garantiram uma nova chance e, com isso, ele será desfalque para o time mineiro diante da Ponte Preta, dia 6 de outubro, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Se Arrascaeta foi a principal novidade na lista, a surpresa ficou por conta da ausência de Martín Silva. O goleiro do Vasco vinha sendo constantemente chamado por Tabárez, mas foi preterido desta vez. O treinador preferiu dar a primeira oportunidade para Gastón Guruceaga, do Peñarol, que disputou o último Sul-Americano Sub-20 como titular da seleção.

Apesar das novidades, a aposta uruguaia continua sendo em seus principais astros, os atacantes Luis Suárez, do Barcelona, e Edinson Cavani, do Paris Saint-Germain, novamente chamados por Tabárez.

A seleção uruguaia lidera as Eliminatórias com 16 pontos após oito rodadas. No dia 6 de outubro, vai receber a lanterna Venezuela em Montevidéu. Cinco dias mais tarde, sai para encarar a Colômbia em Barranquilla.

Confira a convocação uruguaia para as Eliminatórias:

Goleiros: Fernando Muslera (Galatasaray), Gastón Guruceaga (Peñarol), Martín Campaña (Independiente).

Defensores: Diego Godín (Atlético de Madrid), Maximiliano Pereira (Porto), Álvaro Pereira (Getafe), Mathías Corujo (Universidad de Chile), Gastón Silva (Torino), Sebastián Coates (Sporting), Federico Ricca (Málaga), Jorge Fucile (Nacional-URU).

Meio-campistas: Arévalo Ríos (Chiapas-MEX), Carlos Sánchez (Monterrey-MEX), Diego Laxalt (Genoa), Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders-EUA), Cristian Rodríguez (Independiente), Matías Vecino (Fiorentina), Gastón Ramírez (Middlesbrough).

Atacantes: Luis Suárez (Barcelona), Cristhian Stuani (Middlesbrough), Diego Rolan (Bordeaux), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Abel Hernández (Hull City).