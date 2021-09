Seleções ameaçam boicotar a Copa do Mundo de Críquete se Taleban proibir mulheres de jogar o esporte

A retomada do Taleban no Afeganistão continua causando impacto também no esporte. Nesta sexta-feira, o capitão da seleção australiana de críquete, Tim Paine, disse que as equipes podem desistir de participar da Copa do Mundo se o grupo extremista não permitir que as mulheres pratiquem a modalidade. O evento está marcado para acontecer entre 17 de outubro a 14 de novembro nos Emirados Árabes Unidos e em Omã, simultaneamente.

As palavras do jogador internacional vêm depois que a Federação Australiana se posicionou a favor da suspensão de um amistoso contra o Afeganistão no fim de novembro, pelo mesmo motivo. Paine garantiu que o plantel apóia "totalmente" sua posição.

Leia Também Com medo do Taleban, seleção feminina de críquete do Afeganistão se esconde em Cabul

"Não acho que queremos ser associados a países que estão privando literalmente metade de sua população de oportunidades", disse o capitão australiano. "Seja (o Afeganistão) expulso do torneio ou haja países que o boicotem, acho que será algo a ser discutido pelas seleções às vésperas da Copa do Mundo", acrescentou.

Embora o regulamento do Mundial de Críquete determine que os países também devam ter uma equipe feminina ativa, a Federação Internacional de Críquete (ICC) ainda não decidiu como lidar com essa questão com o novo regime do Taleban. Na quarta-feira, um membro do grupo descartou qualquer possibilidade de permitir que mulheres pratiquem o esporte.

"No críquete, eles podem se ver em uma situação em que seu rosto e corpo não sejam cobertos. O Islã não permite que as mulheres sejam vistas dessa maneira", disse Ahmadullah Wasiq, vice-chefe da comissão cultural do Taleban.