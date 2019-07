Seleções brasileiras de rúgbi são convocadas para o Pan de Lima

As seleções brasileiras masculina e feminina de rúgbi foram convocadas nesta terça-feira para a disputa dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no fim do mês, no Peru. As duas equipes têm chances de brigar pela medalha de ouro na competição que terá início no dia 26. Em Lima, a modalidade será disputada no Complexo Desportivo Villa María del Triunfo.

LEIA TAMBÉM > Seleção feminina de basquete inicia preparação para o Pan de Lima

O time feminino, contudo, tem maior favoritismo. As jogadoras brasileiras chegarão ao evento no embalo da conquista do Torneio Pré-Olímpico dos Jogos de Tóquio-2020. O troféu garantiu a vaga olímpica. Já a equipe masculina foi vice-campeã e precisará passar por uma repescagem para assegurar seu lugar em Tóquio.

A seleção feminina terá em Lima as seguintes jogadoras: Aline Bednarski, Aline Furtado, Bianca dos Santos Silva, Eshyllen Coimbra, Isadora Cerullo, Isadora Lopes, Leila Silva, Mariana Nicolau, Milena Silva, Rafaela Zanellato, Raquel Kochhann, Thalia da Silva Costa.

Já a delegação masculina terá: André Arruda, Daniel Sancery, Daniel Silva, Felipe Sancery, Joshua Reeves, Laurent Bourda-Couhet, Lorenzo Massari, Lucas Duque, Lucas Tranquez, Moisés Duque, Robert Tenório, Stefano Giantorno.

O rúgbi será disputado logo nos primeiros dias do Pan, entre 26 e 28 deste mês. Logo no primeiro dia, o time feminino fará sua estreia contra a seleção anfitriã. No mesmo dia, os jogadores do Brasil vão enfrentar o Chile. Eles terá pela frente, na sequência, Guiana e Estados Unidos. Elas vão encarar México e Canadá.

Disputado no formato de time com sete jogadores, o rúgbi passou a ser disputado nos Jogos pan-americanos na edição de 2011, em Guadalajara, no México. Na época, houve torneio apenas masculino. As mulheres entraram em Toronto-2015, onde as brasileiras levaram o bronze. A seleção masculina do País ainda não subiu ao pódio na competição.