Seleções de vôlei de praia são apresentadas no Rio de Janeiro

RIO - A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) apresentou nesta segunda-feira, na sua sede no Rio, os 27 jogadores que vão fazer parte das seleções masculina e feminina de vôlei de praia no próximo ano. Assim, eles tiveram o primeiro contato com as comissões técnicas.

Os jogadores convocados iniciaram a série de palestras e avaliações que ocorrerão durante toda a semana. As primeiras sessões de treinamentos serão realizadas em janeiro. Técnica da seleção masculina, Letícia Pessoa tratou de ressaltar a estrutura que está à disposição dos atletas.

"Vi o vôlei de praia ter sua primeira competição internacional em 1987 e fico muito feliz por ver o patamar em que o esporte chegou, formando uma seleção brasileira. Muitos atletas que estão aqui precisaram se desdobrar por muitos anos para montar uma estrutura de primeira linha e agora, neste novo sistema, os mais novos terão todo o apoio desde o começo de suas carreiras", afirmou.

Marcos Miranda, treinador da seleção feminina, disse que o trabalho, além de visar a próxima temporada, serve como preparação para a Olimpíada de 2016, além de pavimentar um futuro de sucesso para o vôlei de praia brasileiro.

"Temos um grande objetivo neste trabalho, que é conseguir bons resultados para o Brasil na Olimpíada do Rio de Janeiro, mas sabemos que também é fundamental que deixemos um legado para as gerações futuras", comentou.

Os atletas que participaram da apresentação foram convocados há uma semana. Desta relação, sairão os representantes do Brasil nas competições internacionais da temporada, como o Circuito Mundial e o Circuito Sul-Americano. A lista original de convocados, porém, pode ser alterada durante o ano.

Para a seleção feminina, foram chamadas Ângela, Bárbara Seixas, Carolina Solberg, Elize Maia, Juliana, Lili, Maria Clara, Maria Elisa, Rebecca, Taiana e Talita. Alison, Álvaro Filho, Brian, Bruno Schmidt, Daniel Souza, Daniel Lazzari, Edson Filipe, Emanuel, Evandro, Hevaldo, Leonardo Gomes, Pedro Cunha, Pedro Solberg, Ricardo, Thiago e Vitor Felipe foram convocados para o grupo masculino.