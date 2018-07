Seletiva define seleção brasileira de judô para este ano

A seletiva para compor a seleção brasileira de judô para a primeira etapa de preparação visando a Olimpíada de Tóquio, em 2020, aconteceu no último sábado. Em Osasco-SP, 27 judocas foram selecionados na competição que selou os 42 nomes que vão compor a equipe neste ano.

São três judocas por cada uma das 14 categorias de peso, entre homens e mulheres. O primeiro compromisso destes atletas será o treinamento de campo em Pindamonhangaba-SP, no período de 22 a 28 de janeiro.

"É uma alegria inexplicável conquistar esse resultado. Eu estou buscando isso há muitos anos, treinando todo dia para isso e conquistar essa vaga hoje, para mim, é emocionante. O diferencial é no dia-a-dia, treinar sério todo dia e foi o que eu fiz para me preparar, tive calma e deu tudo certo", avaliou o campeão do meio-médio masculino, Vinícius Panini.

Pela manhã, foram definidos os integrantes dos pesos ligeiro, meio-leve e leve, enquanto na segunda parte da seletiva, foram conhecidos os novos judocas das categorias meio-médio, médio, meio-pesado e pesado.

"É muito importante estar na seleção sênior, mas eu quero muito mais. A primeira luta foi com a Ketleyn Quadros, que é um exemplo para a gente por ter sido a primeira medalhista olímpica do feminino e, apesar da derrota, saí fortalecida psicologicamente dessa luta. Eu podia buscar o segundo lugar e fui até o final", comentou a jovem Yanka Pascoalino, de 19 anos.

Os 27 novos integrantes se juntaram a Felipe Kitadai (60kg), Eric Takabatake (60kg), Victor Penalber (81kg), Tiago Camilo (90kg), Luciano Corrêa (100kg), Rafael Buzacarini (100kg), Rafael Silva (+100kg), David Moura (+100kg), Erika Miranda (52kg), Sarah Menezes (52kg), Rafaela Silva (57kg), Mariana Silva (63kg), Maria Portela (70kg), Mayra Aguiar (78kg) e Maria Suelen Altheman (+78kg), todos dispensados da seletiva.

Confira a composição da seleção brasileira de judô para 2017:

MASCULINO

Ligeiro (60kg)

Felipe Kitadai (RS)

Eric Takabatake (SP)

Phelipe Pelim (SP)

Meio-Leve (66kg)

Daniel Cargnin (RS)

Marcelo Fuzita (SP)

Charles Chibana (SP)

Leve (73kg)

Marcelo Contini (SP)

Alex Pombo (MG)

Eduardo Katsuhiro (SP)

Meio-Médio (81kg)

Victor Penalber (RJ)

Vinícius Panini (SP)

Eduardo Yudi Santos (SP)

Médio (90kg)

Tiago Camilo (SP)

Bruno Mendonça (SP)

Gustavo Assis (MG)

Meio-Pesado (100kg)

Rafael Buzacarini (SP)

Luciano Corrêa (MG)

Leonardo Gonçalves (RS)

Pesado (+100kg)

Rafael Silva (SP)

David Moura (RJ)

Ruan Isquierdo Silva (RJ)

FEMININO

Ligeiro (48kg)

Stefannie Arissa Koyama (SP)

Larissa Pimenta (SP)

Gabriela Chibana (SP)

Meio-Leve (52kg)

Érika Miranda (MG)

Sarah Menezes (PI)

Eleudis Valentim (SP)

Leve (57kg)

Rafaela Silva (RJ)

Tamires Crude Silva (RJ)

Gilmara Prudêncio (SP)

Meio-Médio (63kg)

Mariana Silva (MG)

Ketleyn Quadros (MG)

Yanka Pascoalino (SP)

Médio (70kg)

Maria Portela (RS)

Barbara Timo (RJ)

Amanda Oliveira (SP)

Meio-Pesado (78kg)

Mayra Aguiar (RS)

Samanta Soares (SP)

Melina Scárdua (BA)

Pesado (+78kg)

Maria Suelen Altheman (SP)

Rochele Nunes (RS)

Camila Yamakawa (MS)