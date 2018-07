Seletiva do judô vai definir 25 vagas na seleção brasileira

A seletiva programada para acontecer neste sábado, no Rio, vai definir 25 dos 42 integrantes da seleção brasileira de judô. Por serem medalhistas olímpicos ou estarem dentro da zona de ranqueamento olímpico (até o 22º lugar no masculino e o 14º no feminino), 17 judocas já estão garantidos na equipe principal do Brasil, sem precisar lutar pela vaga.

Para contemplar o intenso calendário anual de competições, a Confederação Brasileira de Judô (CBJ) forma a seleção brasileira com três atletas em cada categoria (são sete no masculino e sete no feminino). Assim, portanto, a equipe conta com 42 judocas.

Os 17 atletas já garantidos na seleção são: Felipe Kitadai (até 60kg), Eric Takabatake (até 60kg), Charles Chibana (até 66kg), Alex Pombo (até 73kg), Marcelo Contini (até 73kg), Victor Penalber (até 81kg), Leandro Guilheiro (até 81kg), Tiago Camilo (até 90kg), Luciano Correa (até 100kg), Rafael Silva (acima de 100kg), David Moura (acima de 100kg), Sarah Menezes (até 48kg), Érika Miranda (até 52kg), Rafaela Silva (até 57kg), Ketleyn Quadros (até 57kg), Mayra Aguiar (até 78kg) e Maria Suelen Altheman (acima de 78kg).

Das 25 vagas em disputa neste sábado, são 15 no feminino e 10 no masculino. Diego Santos quer uma delas. Ele tenta ser o terceiro e último judoca da categoria até 60kg. "A última seletiva que fiz no Brasil foi em 2011, quando entrei na seleção brasileira. De lá para cá, aconteceram muitas coisas e adquiri bastante experiência. Podem ter certeza que vou colocá-las todas em prática no sábado. Estou muito feliz de poder estar lutando e buscando meu sonho. Vamos com tudo", avisou.

Outra candidata é Mariana Silva, que busca uma das três vagas disponíveis na categoria até 63kg. "Desde o início da temporada venho treinando muito forte e a preparação para a seletiva não foi diferente. Nessa reta final, fiz treinos mais específicos para cada adversária porque sei que a competição é forte. Minha expectativa é muito positiva", disse a judoca.