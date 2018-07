Seletiva olímpica da natação será no litoral de SC e a uma semana do Natal

O torneio, que vale como Campeonato Brasileiro Sênior, vai ser realizado uma semana antes do Natal, entre os dias 16 e 19 de dezembro. A competição estava marcada para acontecer no Rio, cidade sede dos Jogos Olímpicos, mas teve sua sede alterada nesta sexta-feira.

Na natação, diferente do atletismo, índices para grandes competições (Olimpíada, Mundial, Pan) só podem ser obtidos em torneios pré-determinados. A Federação Internacional (Fina) listou desta vez uma série de eventos válidos, inclusive as etapas de Copa do Mundo, mas a CBDA optou por manter a restrição brasileira.

Os atletas que nadarem abaixo do índice em uma etapa de Copa do Mundo, por exemplo, têm suas classificações aceitas pela Fina, mas eles não serão convocados para a Olimpíada pela CBDA. A confederação não informou oficialmente quais serão esses eventos, nem listou os índices que exigirá, mas os nadadores já trabalham com a informação de que serão apenas duas competições aptas.

Além do Open, o outro torneio válido para a obtenção de índices para os nadadores brasileiros será o Troféu Maria Lenk do ano que vem, evento-teste dos Jogos do Rio, que vai acontecer no Parque Aquático Olímpico. O Troféu Julio Delamare, que neste ano será na piscina reformada do Pinheiros, em São Paulo, entre 17 e 22 de agosto, não valerá como tomada de índices.