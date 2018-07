Seletiva pode recolocar Rafaela Silva na seleção de judô

A atleta, que foi já campeã mundial júnior, subiu da categoria até 57kg para uma acima, de até 63kg, a mesma de Mariana Silva. Por isso, não tem lugar garantido na seleção e terá que lutar a seletiva.

"Se eu quiser estar nos campeonatos internacionais no ano que vem, tenho que passar pela seletiva. Eu ainda estou me adaptando ao novo peso porque no antigo eu era uma das mais altas. Hoje eu luto contra atletas que tem o dobro do meu tamanho. O meu objetivo é estar na seleção para continuar pontuando no ranking mundial e chegar nas Olimpíadas de 2016", comenta Rafaela.

No total são 68 atletas participando da seletiva no Pinheiros, sendo 37 homens e 31 mulheres. Os judocas vieram da seletiva sub-20, do Troféu Brasil Interclubes e dos Brasileiros Sub-20, Sub-23 e Sênior, além de atletas escolhidos pela comissão técnica.

Já os competidores que estão entre os 22 melhores do mundo no masculino ou as 14 melhores entre as mulheres estão dispensados das lutas e só devem comparecer ao Pinheiros para a pesagem oficial.

"A ideia é selecionar os melhores atletas, seja por ranking ou pela competição, e realizar um trabalho individualizado com eles durante todo o ano de 2013. No ano que vem haverá a segunda seletiva deste ciclo olímpico e em 2014 a terceira e última etapa. Durante o ano, a comissão técnica escolherá entre os selecionados quais vão para cada competição", explica Ney Wilson, coordenador da seleção.