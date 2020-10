Selo e carimbo personalizados são lançados em homenagem aos 80 anos de Pelé

Em homenagem ao aniversário de Pelé, comemorado nesta sexta-feira, uma parceira um tanto inusitada foi elaborada. Os Correiros e o Santos se juntaram para lançar um selo personalizado e um carimbo comemorativo para celebrar os 80 anos do Rei.

Os selos serão disponibilizados nas agências dos Correios por 30 dias, ou seja, até o dia 23 de novembro. Interessados terão que desembolsar R$ 47,80 para obter uma cartela com 12 adesivos. Nesse mesmo período, o carimbo comemorativo permanecerá exclusivamente na Agência de Correios Santos.

Após os 30 dias, no entanto, ele será deslocado para Agência de Correios Central de São Paulo, localizada no Vale do Anhagabaú, e ficará por lá, também de forma exclusiva, durante um mês. Ao término deste período, o carimbo será deslocado para o Museu dos Correios, em Brasília.

O lançamento dos itens está ligado a abertura da 25ª Exposição Filatélica de Santos, a SANPEX. Nesse contexto, o Memorial das Conquistas do Santos contará com uma exposição de 800 selos nacionais e internacionais relacionados a Pelé. Eles também ficarão expostos até 23 de novembro.