Sem acerto salarial, Palmeiras desiste de trazer Candinho O Palmeiras continua à deriva. Depois de ter anunciado a contratação do ex-técnico Candinho para a função de gerente de futebol, a diretoria do clube comunicou ontem que as duas partes não chegaram a um acordo quanto aos salários. Segundo nota oficial da diretoria, o clube continua à procura de um profissional para o cargo, que está vago desde a saída de Toninho Cecílio, que voltou a ser treinador de futebol no Grêmio Prudente.