Sem Aguero, City quer recuperar a liderança Sem o argentino Sergio Aguero, machucado, o Manchester City vai tentar recuperar hoje a liderança provisória do Campeonato Inglês. Para isso, o time precisa vencer em seu campo o Sunderland e alcançar os mesmos 73 pontos do Manchester United, que joga apenas na segunda-feira, diante do Blackburn Rovers, no campo do adversário. Para o lugar de Aguero, o técnico Roberto Mancini deverá escalar o também argentino Carlitos Tevez. O Arsenal, 3.º colocado (58 pontos), enfrenta o Queens Park Rangers. Já o Chelsea, 5.º classificado (50 pontos) joga fora de casa com o Aston Villa.