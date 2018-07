Sem Alex Silva, quarteto de velocistas vira opção A inesperada ausência do zagueiro Alex Silva, que ontem sentiu desconforto no joelho e foi vetado pelos médicos, pode obrigar Paulo César Carpegiani a deixar o São Paulo mais veloz amanhã, contra a Portuguesa, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Em Barueri, o Tricolor poderá ter um quarteto de velocistas formado por Lucas, Ilsinho, Marlos e Dagoberto.