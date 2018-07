Sem Anderson, Internacional estreia no Brasileirão contra a Chapecoense em casa O Internacional recebe a Chapecoense neste domingo, às 18h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, na estreia das equipes no Campeonato Brasileiro. O time colorado começa a competição com o objetivo de não patinar como na última temporada e ao menos assegurar uma vaga entre os quatro melhores.