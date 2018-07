Sem André, suspenso, Muricy vai de Bill Muricy Ramalho nem precisou dar coletivo ou treino técnico para decidir, ontem, quem será o substituto de André contra o Vasco, amanhã às 16h, na Vila Belmiro. O técnico anunciou que o escolhido é Bill. E justificou dizendo que é o atacante com características parecidas às do titular. "Bill faz bem o papel de pivô, joga de costas e sabe prender a bola lá na frente. É parecido com André", definiu Muricy.