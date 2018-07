Sem astros, Cimed vence em Londrina Mesmo sem contar com vários de seus principais astros, a Cimed/SKY estreou na temporada 2011/2012 da Superliga Masculina de Vôlei com vitória fora de casa sobre o Londrina/Sercomtel por 3 sets a 0 (25/17, 25/21 e 25/22). A equipe comandada pelo técnico Marcos Pacheco chegou ao resultado com um time ainda desfalcado dos jogadores que integraram a seleção brasileira que disputou recentemente a Copa do Mundo, no Japão. O ponta Giba não jogou enquanto que o levantador Bruno e o central Gustavo entraram na quadra apenas por alguns minutos.