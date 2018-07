Sem astros do exterior, São Silvestre vira trampolim para promessas

SÃO PAULO - Esqueça a Corrida Internacional de São Silvestre que recebia destaques internacionais como os quenianos Paul Tergat, Robert Cheruiyot e Martin Lel. A tradicional prova paulistana, que chega à sua 89ª edição nesta terça-feira, virou muito mais uma oportunidade para jovens fundistas estrangeiros do que vitrine para corredores que já brilharam em outros cantos do mundo.

A disputa de 15 km, que começa às 8h40 para a elite feminina e 20 minutos mais tarde para a masculina, é o ponto alto do calendário de africanos que fizeram do Brasil seu ganha-pão e disputam provas em países periféricos no atletismo mundial, como Colômbia e Porto Rico. Alguns deles, porém, ganham experiência, melhoram seus resultados e são vistos por seus técnicos como candidatos a possíveis destaques internacionais no futuro.

Os quenianos, etíopes e tanzanianos que largam na Avenida Paulista fazem parte de dois grupos. Um deles é liderado pelo técnico Moacir Marconi, o Coquinho, que mantém uma estrutura para os corredores em Nova Santa Bárbara, no Paraná. O outro é a Associação Atlética Luasa, tocada pelo ex-maratonista Luiz Antônio dos Santos em Taubaté, no Vale do Paraíba.

Juntos, eles são responsáveis pelos principais destaques estrangeiros da prova, incluindo os dois quenianos que vão defender o título de 2012 – Edwin Kipsang Rotich é treinado por Coquinho e Maurine Kipchumba trabalha com Luiz Antônio.

Coquinho lembra que Rotich estava "largado" em sua cidade natal no Quênia, sem oportunidades. Começou a competir no Brasil em 2012 e, desde então, virou papa-títulos das provas nacionais. "Ele estava em um centro de treinamento, sem muitas oportunidades. Fiz uma seletiva, ele ficou em terceiro e o trouxe para o Brasil", disse o treinador, que garimpa atletas na África.

Um dos motivos para a falta de interesse dos astros estrangeiros pela São Silvestre é a extinção do pagamento de cachês, ao contrário das provas homônimas que são disputadas em Luanda, capital da Angola, e Madri. Apesar da perda da importância da prova na elite do atletismo mundial, os atletas consideram a tradição como prestígio e ainda correm pela premiação – o vencedor terá direito a R$ 60 mil.

Coquinho avalia que sem nomes de peso a prova acaba perdendo em marketing. "Isso pode ser ruim para a promoção da corrida, porque não tem um nome que chame a atenção. Mas ficou melhor para a competitividade." Para Luiz Antônio, alguns dos atletas que agora correm na São Silvestre poderão aparecer novamente no Brasil. Mas em 2016, no Rio. "É para isso que estamos trabalhando. Não tenho dúvidas de que terei atletas na Olimpíada."

Um exemplo dessa evolução é o etíope Tariku Bekele, que correu em 2011. "Quem sabia quem ele era?", questiona Coquinho. Bekele chegou a São Paulo sem nunca ter disputado uma prova de 15 km, mas com a grife de seu sobrenome: é irmão de Kenenisa Bekele, um dos maiores nomes da história das provas de fundo.

Tariku não só venceu a São Silvestre daquele ano – que teve a única e caótica chegada no Obelisco do Ibirapuera, sob um temporal – como foi bronze nos 10 mil metros da Olimpíada de Londres em 2012. Com o status de medalhista olímpico, deixou a São Silvestre de lado.

Para Coquinho, Mark Korir, que também correrá a São Silvestre, é o nome mais próximo de desgarrar para a elite do atletismo mundial. O queniano correu em novembro sua primeira maratona, em Seul, e foi vice-campeão com 2h07min08. "Vou colocá-lo em provas grandes da Europa em 2014. Ele tem tudo para correr uma maratona em 2h04", diz. O recorde mundial, batido em setembro, é de 2h03min23 obtido por Wilson Kipsang em Berlim. Luiz Antônio prepara Jackline Sakilu, da Tanzânia, como representante de seu país para os 10 mil metros em 2016.