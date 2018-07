Sem atuar desde fevereiro, Leandro Almeida chega ao Inter

Perseguido pela torcida do Palmeiras depois de um início de temporada ruim, Leandro Almeida ficou quatro meses encostado no elenco do time paulista. Nesta quinta-feira, ele foi apresentado como solução para a zaga do Internacional, que perdeu Réver para o Flamengo.

O defensor, que não joga desde o dia 4 de fevereiro - há mais de quatro meses, portanto - e só fez suas partidas em 2016, vislumbra estrear já no sábado, contra o América-MG. Paulão está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e a diretoria agiu rápido, registrando o contrato de Leandro Almeida no Boletim Informativo Diário (BID) desta quinta.

"Estou há um tempo sem jogar, mas hoje (quinta) fiz um coletivo, pude mostrar que estou bem fisicamente. Conheci meus companheiros, sei que podem acreditar no meu trabalho. Espero estar relacionado já contra o América-MG. Posso sentir o ritmo de jogo, mas vinha me preparando e sei que, de uma hora para outra, a oportunidade aparece", comentou o zagueiro em sua apresentação em Porto Alegre.

Após o treino, que foi fechado à imprensa, o BID publicou a regularização do volante Fernando Bob, que também vira opção para Argel para pegar o América-MG, sábado à tarde, no Beira-Rio, pela sétima rodada do Brasileirão. Na terça chegou ao fim o contrato dele com a Ponte Preta, que o emprestava ao Inter, e nesta quinta foi registrado um contrato definitivo de dois anos e meio entre o volante e o clube gaúcho.