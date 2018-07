Sem Bolt, Gatlin e Gay vão duelar na França em julho

Assim, a disputa dos 100 metros deverá ficar marcada pelo duelo entre os norte-americanos e os franceses Christophe Lemaître e Jimmy Vicaut, que disputaram a final da prova no Mundial de Atletismo de Daegu, na Coreia do Sul, no ano passado.

Gay voltou às competições na semana passada após uma cirurgia de quadril, feita em julho de 2011, completando os 100 metros em 10s0. Ele vai participar da seletiva olímpica do atletismo dos Estados Unidos ainda neste mês, quando precisará terminar a prova nos três primeiros lugares. Quatro atletas norte-americanos, incluindo Gatlin, já superaram a barreira dos 10 segundos nesta temporada.

Bolt voltou à Jamaica após bater o compatriota Asafa Powell por apenas 0s06 na semana passada em Oslo. O homem mais rápido do mundo pretende voltar à Europa para uma prova de 200 metros em Monaco, no dia 20 de julho, na sua última competição antes da Olimpíada de Londres, que começa uma semana depois.