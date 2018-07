Sem brasileiros na final, sul-coreano vence etapa do Rio de pentatlo moderno Sem a presença de brasileiros na final, o sul-coreano Woongtae Jun ficou com a medalha de ouro na segunda etapa da Copa do Mundo de Pentatlo Moderno, disputada no Rio de Janeiro, em Deodoro, e que também serve como evento-teste para os Jogos Olímpicos. A prata ficou com o egípcio Omar El Geziry e o húngaro Adam Marosi completou o pódio.