Sem Bruno Mineiro, Lusa quer frear Náutico

A Lusa, porém, não tem boa campanha como visitante: conquistou apenas duas vitórias. A vitória deixará o clube do Canindé perto de seu objetivo inicial: evitar o rebaixamento - no momento, soma 38 pontos.

"A gente sabe das dificuldades de se jogar lá (nos Aflitos). É um adversário que fez boa parte de seus pontos em casa. Precisamos ter cautela e sabedoria. Porém, nós temos feito boas partidas como visitantes, talvez até melhores do que em casa", afirmou o volante Ferdinando, que será titular hoje.

A má notícia para o técnico Geninho é a ausência do atacante Bruno Mineiro, que recebeu o terceiro amarelo no empate sem gols contra o Flamengo e vai cumprir a suspensão automática. Rodriguinho deve entrar no lugar do artilheiro da Lusa no Brasileirão, com 14 gols. O zagueiro Rogério está suspenso pelo mesmo motivo. O zagueiro Lima e o lateral-esquerdo Marcelo Cordeiro serão titulares.

Para o Náutico, uma vitória significa a permanência da Série A, de acordo com os cálculos da comissão técnica, e o início do planejamento para 2013. O primeiro passo é a renovação do contrato do técnico Alexandre Gallo.

"Não é o momento de falar disso. Vamos enfrentar um adversário de qualidade e precisamos de toda nossa força", desconversou o treinador.

Em Goiânia, o Atlético Goianiense, praticamente rebaixado para a Série B, enfrenta o Sport, mas já direciona esforços para a Copa Sul-Americana: na quarta-feira, vai receber a Universidad Católica no jogo de volta das oitavas de final - perdeu no Chile por 2 a 0. Por isso, o técnico Artur Neto deve poupar Ricardo Bueno ou Felipe hoje. O Sport quer aproveitar o desânimo do rival para tentar se salvar do rebaixamento.