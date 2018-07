Sem Cavalieri e Renato Chaves, Levir esboça time titular do Flu para o clássico

Na atividade, o treinador não pôde contar com o goleiro Diego Cavalieri e o zagueiro Renato Chaves, que enfrentaram o Criciúma na última quinta e nesta sexta realizaram apenas um trabalho regenerativo.

Sem a presença dos dois jogadores, Levir Culpi escalou Marcos Felipe e Gum como substitutos em uma formação que foi a seguinte: Marcos Felipe; Wellington Silva, Gum, Marlon e Giovanni; Edson e Cícero; Marcos Junior, Diego Souza e Gustavo Scarpa; Osvaldo.

Levir estreou no comando do Fluminense na última quinta-feira, depois de ter sido contratado para o lugar de Eduardo Baptista, demitido do cargo. No clássico, o treinador não poderá contar com o volante Pierre, que cumprirá suspensão.