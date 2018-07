Sem Ceni, um São Paulo apreensivo

SÃO PAULO - Rogério Ceni é a principal preocupação e desfalque do São Paulo neste início de temporada. Pela segunda vez nos últimos 16 anos, ele ficará fora, apenas torcendo para seus companheiros e comemorando seu aniversário de 39 anos. Por causa de lesão no ligamento do ombro, perderá a estreia do time no Campeonato Paulista, hoje, às 17 horas, contra o Botafogo, no Morumbi, e corre o risco de passar por uma cirurgia que pode tirá-lo dos gramados de três a seis meses.

Segundo informações do clube, o goleiro passou por exames mais específicos e os resultados vão determinar o que será feito. A princípio, não é possível descartar qualquer possibilidade e o atleta continua em tratamento.

Sem seu capitão, a equipe terá no gol o reserva Denis que, mesmo com a chance no primeiro jogo, sabe que voltará para o banco assim que Ceni retornar. "Tenho de encarar isso com naturalidade. O Rogério também passava por isso quando era reserva do Zetti. Podia entrar e jogar bem, mas o titular sempre voltava", lembra. "Respeito e busco meu espaço devagar. Minha cabeça está voltada para ajudar a equipe. Sei que quando ele estiver bom, vai jogar, porque hoje é um ídolo não só do São Paulo."

Denis pensa em presentear o amigo. "Se vencermos e conquistarmos os três pontos, vai ser um bom presente para ele, pois é uma ótima pessoa e um profissional que gosta de vencer."

Desde cedo o reserva tem admiração pelo capitão. E, na convivência, melhorou os chutes. "Cresci vendo o Rogério jogar desde quando eu estava nas categorias de base. A reposição de bola dele me chamou a atenção", conta. "Na Ponte Preta, eu treinava muito isso. Depois, a convivência com ele ajudou bastante. Hoje o goleiro sabe jogar com os pés e ajuda muito a sua equipe. Tenho de tirar proveito disso e quero que a equipe conte comigo também com os pés."

Não só na reposição de bolas, mas também as cobranças de falta e pênalti chamam a atenção de Denis. Ele se espelha em Rogério para um dia ser artilheiro. Só não pretende colocar o projeto em prática hoje. "A princípio, minha preocupação é debaixo das traves, defendo bastante a bola e ajudando com defesas. Mais para frente vamos ver. Gosto de treinar faltas e quando tenho a possibilidade cobro pênaltis."

Denis comandará uma defesa bem diferente. Se o lateral Piris e o zagueiro João Filipe são remanescentes de 2011, Cortês e Edson Silva farão estreia. Eles chegaram na tentativa de mudar o perfil do elenco que, segundo a diretoria, era muito apático.

Suspense. O Botafogo aposta no mistério. Ainda sem poder contar com alguns de seus reforços, o treinador Lori Sandri optou por esconder o time que vai a campo. Nos últimos treinos, o técnico testou várias formações e mudou o esquema tático em diversos momentos. Trabalhou com três zagueiros, três volantes e dois armadores. A formação escolhida só será divulgada na hora do jogo. "Não vamos adiantar para não facilitar a vida do São Paulo."