Sem chuva, brasileiros têm dia difícil

A chuva não chegou a Interlagos e acabou com a única chance de levar brasileiros ao pódio no GP do Brasil em 2011. Felipe Massa, o mais bem colocado, repetiu pela sexta vez o já tradicional quinto lugar e protagonizou com Lewis Hamilton um novo duelo particular, que terminou em abraços. Rubens Barrichello, 12.º, errou a estratégia na largada e Bruno Senna, 17.º, teve problemas no câmbio, após ser punido por disputa com Michael Schumacher.

O GP do Brasil não trouxe novidades na discreta temporada de Massa em 2011. O brasileiro ficou mais uma vez atrás do companheiro de Ferrari, o espanhol Fernando Alonso. Ao fim da corrida, manteve o roteiro e voltou a reclamar da falta de desempenho do seu carro. "Nem eu nem Fernando tivemos um bom ritmo. Nosso carro não estava competitivo nesta pista", avaliou. "Foi uma das piores temporadas da minha vida. Para falar a verdade, não teve nada de bom em 2011. Tem que cancelar tudo."

Em novo duelo com Lewis Hamilton por posição, os dois andaram grudados por algumas voltas, mas sem novo choque. Ao todo, foram sete GPs em que eles protagonizaram acirrada disputa, e o brasileiro levou a pior em todos. Em Cingapura, Massa, irritado, chegou a tirar satisfações com o rival da McLaren após a corrida.

Depois de farpas trocadas via imprensa, Hamilton procurou desfazer qualquer mal-estar ao interromper a entrevista de Massa para dar um abraço. "Achei bacana ele vir aqui", disse o brasileiro, que aceitou o gesto de reconciliação. "Nunca tive nada contra ele. Sempre o respeitei durante todos esses anos, mesmo depois de tudo o que aconteceu."

O risco de voltar a ficar sem equipe para 2012 não impediu Bruno Senna de "peitar" Michael Schumacher ontem em Interlagos. Em duelo no final da reta principal, o alemão tentou forçar a ultrapassagem e os dois se tocaram. Mesmo punido, Senna não escondeu o orgulho após a prova.

"Não foi minha culpa, chegamos ao limite da freada e o Schumacher freou antes", disse Senna, que deixou o carro visivelmente irritado pela punição na 19.ª volta - foi obrigado a passar pelos boxes. "É muito frustrante, ele veio para cima de mim e acabamos tocando."

Para o brasileiro da Renault, o incidente com o alemão da Mercedes ocorreu por falta de prudência do rival. Senna, que tentava mostrar serviço à equipe para se manter na Fórmula 1 em 2012, não conseguiu repetir o brilho dos treinos de classificação, após ter largado em nono. "Fiquei surpreso com a punição, mas ela foi o menor dos meus problemas. O que me prejudicou mesmo foi a perda da quarta marcha, depois da vigésima volta", disse. Com o problema, ele foi forçado a fazer a terceira parada. "Não foi meu dia de sorte."

Após um bom treino classificatório, Rubens Barrichello deixou a desejar ontem. O piloto da Williams, que pode ter feito sua última corrida na Fórmula 1, perdeu sete posições na largada e fez uma prova de recuperação. Garante que fez tudo o que estava ao seu alcance. "Mandei ver, mas infelizmente estamos em um carro muito limitado. Logicamente a largada foi ruim, mas ela é toda eletrônica e tínhamos nos programado para a chuva."

O ano de Barrichello foi discreto, com apenas 4 pontos. Mesmo assim, ele se mostrou satisfeito. "Marquei pontos quando deu para marcar e eles foram suficientes para distanciar a Williams das equipes menores. Estou contente com meu rendimento."