Sem Cielo, equipe do Brasil avança para final no 4x100m livre

ISTAMBUL - O Mundial de Natação em Piscina Curta começou nesta quarta-feira em Istambul com o Brasil conseguindo a classificação para sua primeira final. A vaga veio no revezamento 4x100m livre masculino, que nada na Turquia desfalcado de Cesar Cielo, principal nome da natação brasileira, que optou por não participar da competição realizada em piscina de 25m.

Com Guilherme Santos, Fernando Santos, Leonardo Alcover e Vinicius Waked, o Brasil fez o sexto tempo das eliminatórias, com 3min11s93, e avançou à final que será realizada à noite na Turquia. Itália, EUA, Rússia, Austrália, Japão, China e Turquia também avançaram. Outras forças, como França e África do Sul, sequer levaram equipe para o revezamento.

Além disso, o Brasil conseguiu avançar para quatro semifinais nesta quarta. E o destaque é o resultado da novata Beatriz Travalon, de apenas 19 anos. A atleta do Pinheiros, esperança da natação brasileira, passou para a semifinal dos 50m peito com o 11.º melhor tempo das eliminatórias: 30s90, apenas 10 centésimos abaixo do seu tempo de classificação.

Entre os homens, o Brasil terá dois semifinalistas nos 100m peito. João Gomes Júnior marcou 58s43 e fez o quinto melhor tempo das eliminatórias, enquanto Felipe Lima aparece como 11.º mais rápido (58s59).

Nos 100m costas, por pouco a natação brasileira também não terá dois representantes na final. Guilherme Guido surpreendeu e, com 51s14, foi o quarto mais rápido da manhã. Daniel Orzechowski fez o 18.º melhor tempo (51s89), terminando a 19 centésimos da semifinal.

Os demais brasileiros não foram bem. Nos 100m costas para mulheres, Fabíola Molina foi eliminada com o 22.º tempo e Etiene Medeiros como a 28.ª mais rápida. Kaio Marcio Almeida também decepcionou, ficando em 18.º nos 100m borboleta. Já nos 200m livre Fernando Santos acabou em 13.º, fora da final, assim com Vinicius Waked, o 32.º mais rápido das eliminatórias.

O destaque da primeira etapa do Mundial de Piscina Curta é exatamente o principal atleta em Istambul: Ryan Locke. O astro norte-americano foi o mais rápido da manhã nos 200m livre e nos 100m borboleta. A lituana Ruta Meilutyte, de 15 anos, bateu o único recorde do campeonato até aqui, nos 50m peito, enquanto a húngara Katinka Hosszu liderou os 200m borboleta.