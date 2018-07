Sem Cielo, natação do Brasil fica fora da final do 4x100m livre em Xangai

Sem contar com a participação do principal nadador do país, Cesar Cielo, que cedeu a vaga nas eliminatórias para Marcos Macedo, a equipe brasileira esteve muito perto de se garantir na final da prova do revezamento 4x100m livre, mas terminou na 9ª colocação e foi eliminada. A França, de Alain Bernard, ficou em primeiro, com 3min12s09.

O revezamento do Brasil foi aberto com Bruno Fratus, uma das grandes esperanças da natação brasileira e que este ano conseguiu superar o próprio Cielo nos 100m livre. Ele entregou para Nicolas Oliveira, e Marcelo Chierighini fechou, em 3min16s2. A oitava colocação ficou com a equipe britânica, com 3min15s3.

No revezamento 4x100m livre feminino, as brasileiras terminaram apenas na 13ª colcoação. Tatiana Lemos Barbosa, Daynara de Paula, Flávia Delaroli e Michelle Lenhardt cravaram o tempo de 3min44s66. A equipe dos Estados Unidos fez o melhor tempo das eliminatórias, com 3min35s6.