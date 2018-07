Sem Cielo, revezamento 4x100m medley vai à final O Brasil garantiu presença na final do revezamento 4x100 metros medley no Campeonato Mundial de Natação em Piscina Curta, realizado em Dubai, mesmo sem a presença de César Cielo nas eliminatórias. Na manhã deste domingo, o quarteto do país registrou o tempo de 3min28s60, avançou em sétimo lugar e quebrou o recorde sul-americano, que vigorava desde 2008.