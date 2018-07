Sem contrato, Wesley treina com o grupo

O Palmeiras já arrumou um parceiro para pagar a primeira das três parcelas de 2 milhões ao Werder Bremen, mas o dinheiro ainda não foi depositado ao clube alemão. Só após o pagamento é que o volante poderá fechar definitivamente o vínculo por três temporadas. "Não temos nenhuma novidade", disse o presidente Arnaldo Tirone.

O clube tem até segunda-feira para inscrever Wesley no Campeonato Paulista, mas os jogadores do Palmeiras já comemoram a chegada do volante. "Ele já está treinando, não tem mais como né (dar errado)", falou o goleiro Bruno. "Tenho certeza que ele vai se encaixar no grupo." / D.A.B.