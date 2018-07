Sem dar pistas da escalação, Grêmio faz último treino antes de viagem ao Chile

Os titulares do duelo contra o Guaraní, do Paraguai, na última quinta-feira, em Porto Alegre, iniciaram o treino com atividade de recuperação muscular na academia e depois foram ao campo. Para a partida, certo apenas é que o treinador não contará com Edílson, Miller Bolaños e Maicon.

A viagem para Calama, no Chile, será às 10h45 desta segunda-feira, em voo fretado. O Grêmio lidera o Grupo 8 com 10 pontos e garante vaga à próxima fase com um empate. O Deportes Iquique vem de vitória na última rodada, por 4 a 3, sobre o Zamora, da Venezuela, e ocupa a terceira colocação da chave com seis pontos.

Apesar de Renato Gaúcho tentar esconder a escalação, é provável que o Grêmio entre em campo com: Marcelo Grohe; Leo Moura, Pedro Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Jaílson, Ramiro, Fernandinho, Luan e Pedro Rocha; Lucas Barrios.