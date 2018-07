Sem datas do futebol, Rio-2016 divulga calendário detalhado

O Comitê Rio-2016 anunciou, nesta terça-feira, o calendário detalhado dos Jogos Olímpicos do Rio/2016, mantendo o cronograma de atividades utilizado na Olimpíada de Londres, em 2012. Só o badminton teve mudanças expressivas de datas, passando da primeira para a segunda semana de competições.

Na tabela divulgada nesta terça-feira, quando se celebra o marco de 500 dias para o início dos Jogos, não aparecem as datas do futebol. No Rio, serão utilizado sete estádios, de seis cidades. Como o futebol masculino tem 16 equipes e elas precisam descansar dois dias entre um jogo e outro, o torneio costuma começar antes da cerimônia de abertura, que no Rio está prevista para acontecer em 5 de agosto de 2016.

No dia seguinte, terão início as disputas de 20 modalidades: tiro com arco, basquete, vôlei de praia, boxe, ciclismo de estrada, adestramento, esgrima, ginástica artística, handebol, hóquei sobre a grama, judô, remo, rúgbi sevens, tiro esportivo, natação, tênis de mesa, tênis, vôlei, polo aquático e levantamento de peso.

O golfe, que estreia no programa olímpico, terá suas atividades entre os dias 11 e 14, de quinta a domingo, como costuma acontecer no Circuito Mundial. Já o rúgbi sevens terá jogos durante os seis primeiros dias da Olimpíada.

Com provas pelas ruas de Copacabana, o triatlo também teve alteração de cronograma na comparação com os Jogos de Londres, sendo realizado no fim de segunda semana, na quinta (18) e no sábado (20).