Sem descanso após Pan, brasileiros fracassam por vaga no Mundial de Atletismo As competições de atletismo dos Jogos Pan-Americanos ainda não acabaram, mas um grupo de brasileiros que competiu entre terça e quarta-feira em Toronto já voltou às pistas. Eles voltaram às pressas para o Brasil para participarem de uma etapa do Campeonato Paulista, beste sábado, em São Bernardo do Campo (SP). Buscavam índices para o Mundial de Pequim (China) no último dia do prazo, mas falharam na tentativa.