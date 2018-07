Sem dinheiro, diretoria corre atrás de investidores por Edno

O Palmeiras já sabe que para conseguir a contratação de jogadores que cheguem ao clube para atuar como titulares será necessária a ajuda de investidores. Sozinho, o clube conseguirá no máximo contratar apostas.

Por isso, a diretoria tem conversado com várias empresas interessadas em ajudar a reforçar o elenco em troca da vitrine que é a disputa da Taça Libertadores. Um desses casos é do atacante Edno, ex-Corinthians e Portuguesa.

O jogador é um dos destaques do Tigres, do México, mas estaria disposto a retornar ao Brasil em caso de uma boa proposta. Ele já conversa com a diretoria do Palmeiras, conta com o aval do técnico Gilson Kleina, mas a negociação é delicada pelos valores da transação. O Palmeiras só conseguiria contratá-lo com ajuda de investidores e na semana que vem uma reunião entre o gerente de futebol, César Sampaio, e o empresário do atleta, Hugo Garcia, pode definir a situação. Edno seria opção para atuar como atacante pelas pontas, um dos pedidos de Kleina, que quer ainda um goleiro, um lateral-direito, um lateral-esquerdo, dois zagueiros e um meia.

Além de ir atrás dos reforços pedidos por Kleina, a diretoria tem recebido diversas indicações de empresários. O problema é o de sempre: dinheiro. Nas últimas duas semanas, quatro jogadores foram oferecidos, mas acabaram rejeitados por serem considerados caros demais.

O zagueiro Bolívar e o volante Bolatti, ambos do Inter, o lateral-esquerdo Juan, que estava no Santos, mas pertence ao São Paulo, e o atacante Santiago Silva, do Boca Juniors, foram oferecidos, interessaram, mas os valores afastaram o acerto.

O clube conta ainda com dois jogadores que são considerados valiosas moedas de troca: Maikon Leite e Luan. Os dois têm sido sondados por vários clubes. "Conto com eles em 2013, mas preciso ver se vou tê-los. Sei que muita gente está interessada neles e temos de ver o que é melhor para o clube", disse Kleina.

O vice-presidente, Roberto Frizzo, descarta que nos próximos dias anuncie algum reforço. "Não gosto de fazer futurologia e contratações não dependem só da gente. Dependem do outro lado, dos detentores dos direitos econômicos do atleta e de outras coisas", explicou. Até o momento, o Palmeiras anunciou apenas a contratação do lateral-direito Ayrton, do Coritiba. /D.B.